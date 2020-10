Lazio, dopo 3 giornate di Serie A, Francesco Acerbi è il migliore del campionato per anticipi sugli avversari.

Francesco Acerbi è stato uno dei migliori per distacco in queste tre prime gare della Lazio in Serie A. A confermarlo, aldilà delle prestazioni, sono i numeri: il difensore della Nazionale è il migliore per anticipi, ben 15, di tutto il campionato. Alle sue spalle Gunter del Verona, con 12, e Ibañez della Roma, con 10.