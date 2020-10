Lazio, Acerbi: «Non è una situazione facile, ma vogliamo vincere»

Lazio, Francesco Acerbi ha risposto alle domande dei cronisti presenti in conferenza stampa prima della gara contro il Bruges

Ad accompagnare mister Inzaghi, nella conferenza stampa pre Club Bruges–Lazio è Francesco Acerbi. Ecco le parole del difensore:

SITUAZIONE – «Giochiamo ogni tre giorni e non è una situazione facile, perchè siamo in emergenza. L’importante è in essere in 11 per giocare, giocaremo e daremo tutto per ogni partita affinchè il risultato sia positivo».



PARTITA – «Giochiamo alla pari, il Covid ci ha colpiti, ma conta l’approccio alla gara, noi alla competizione teniamo molto perchè sono tanti anni che non ci giochiamo. Ci metteremo il massimo impegno. Abbiamo le possibilità di raggiungere il risultato, ma servono determinazione e volontà».