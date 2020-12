Lazio, Acerbi pensa al Benevento: «Guardiamo avanti, ci rifaremo»

La Lazio ha già nel mirino il Benevento, squadra che sfiderà martedì sera. Acerbi ha caricato i compagni su Instagram

La Lazio non ha tempo per leccarsi le ferite. Alle porte c’è già il Benevento e la sconfitta interna contro il Verona deve essere lasciata alle spalle nel più breve tempo possibile. Poco rammarico e tanto lavoro: alla squadra di Inzaghi servono concentrazione ed energie per tornare e raddrizzare la strada intrapresa in campionato. A caricare la squadra è Francesco Acerbi – le cui condizioni sono da monitorare, perchè uscito anzitempo dal campo – che su Instagram scrive: «Guardiamo avanti tutti insieme e ci rifaremo martedì».