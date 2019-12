Lazio, Acerbi in versione Babbo Natale sui social

View this post on Instagram

Ormai è tradizione. Voglio farvi un regalo di Natale. Tagga tre amici qui sotto, descrivimi con una parola e il commento che prenderà più like vincerà la mia maglietta indossata in campionato durante la partita Lazio – Juventus. – #Acerbi #Ace #Natale #CMonEagles #Lazio #SerieA #LazioJuventus