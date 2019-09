Lazio, Acerbi amuleto per battere l’Inter a San Siro

Questa sera Inter-Lazio sarà di scena a San Siro: secondo le statistiche l’amuleto dei biancocelesti sarà Francesco Acerbi

Per sapere come fare a battere l’Inter basta chiedere ad Acerbi! Il difensore infatti può considerarsi la bestia nera dei neroazzurri. Lo dimostrano le statistiche: negli ultimi quattro incontri a San Siro il “Leone” ha sempre vinto (tre volte col Sassuolo prima dell’impresa con la Lazio). Il leader biancoceleste è stato uno dei protagonisti dello scorso 31 marzo, risultando tra i migliori nello 0-1 strappato contro gli uomini di Luciano Spalletti. Allo score positivo si può aggiungere anche la sfida di Coppa Italia del 31 gennaio 2019, quando dopo l’1-1 dei tempi supplementari fu necessario il ricorso ai rigori per accedere alle semifinali. Stasera dunque Acerbi cercherà la quinta gioia consecutiva in campionato. Un obiettivo che, se raggiunto, potrebbe dimostrarsi fondamentale in ottica Champions.