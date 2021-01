Francesco Acerbi è intervenuto nel corso dell’intervallo di Genoa Lazio

Francesco Acerbi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine dei primi 45′ minuti di Genoa-Lazio, terminati 0-1 grazie alla rete di Ciro Immobile:

«Nella ripresa dobbiamo continuare a giocare così. Il campo per ora regge, dobbiamo macinare, è una partita insidiosa. È la prima gara dell’anno, loro non si arrendono, non dobbiamo abbassare un attimo la guardia».