Lazio, abbonamenti al rallentatore considerando la contestazione. Il punto - Lazio News 24

Lazio, abbonamenti al rallentatore dopo il derby: difficile raggiungere il record

La campagna abbonamenti della Lazio per la stagione in corso sta vivendo una fase di stallo, complicata dal recente ko nel derby contro la Roma. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, a poche ore dalla riapertura ufficiale della finestra dedicata alla sottoscrizione delle tessere, il numero di nuovi abbonamenti registrati è ancora molto basso: appena un centinaio.

Un dato preoccupante se confrontato con le aspettative iniziali della società e con l’obiettivo dichiarato di superare il record dell’era Lotito, fissato a 30.333 abbonamenti. Per riuscirci, servirà un’impennata nei prossimi giorni, ma l’entusiasmo dei tifosi sembra essere stato fortemente ridimensionato dalla sconfitta nel derby, che ha lasciato l’ambiente scosso e deluso.

La società Lazio ha comunque tempo fino a dopodomani alle ore 23.59 per provare a invertire la tendenza e spingere i tifosi a rinnovare la fiducia. Tuttavia, la sensazione generale è che la corsa al record possa fermarsi prima di raggiungere il traguardo sperato, soprattutto in un momento in cui la squadra fatica a trovare continuità di rendimento e risultati convincenti.

Il derby della Capitale, oltre a essere una partita molto sentita dal punto di vista emotivo, rappresenta spesso uno spartiacque per l’umore dei tifosi. E quest’anno, la sconfitta ha avuto un impatto diretto anche sul fronte commerciale e sul rapporto tra squadra e tifoseria. Se da un lato la passione per la Lazio resta viva, dall’altro cresce la richiesta di segnali forti da parte della società e della squadra per tornare a credere davvero nel progetto tecnico.

Lotito, consapevole dell’importanza del sostegno del pubblico, sta valutando nuove iniziative promozionali e comunicative per ravvivare l’interesse attorno alla campagna abbonamenti. La Lazio, anche fuori dal campo, ha bisogno di ritrovare compattezza e slancio, e l’Olimpico pieno può rappresentare un elemento chiave per la seconda parte della stagione.

In attesa dei prossimi sviluppi sul mercato e sul piano sportivo, i prossimi due giorni saranno decisivi per capire se la Lazio riuscirà a risollevare i numeri della sua campagna abbonamenti o se, invece, il derby perso avrà lasciato un segno troppo profondo.