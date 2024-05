Lazio ’74, James Wilson: «Vorrei solo ricordare tutti quelli che non ci sono più. Mio papà…». Le parole del figlio del grande campione

James Wilson ricorda papà Pino. Il figlio dello storico capitano campione d’Italia con la Lazio del 1974 ha parlato così in occasione dell’evento Diario di un sogno.

PAROLE– «Ricordo un Milan-Lazio, papà andò dall’arbitro e riuscì a far sospendere la partita perché non si vedeva il campo per la nebbia. I milanisti erano avvelenati. Io ho difficoltà dopo una giornata del genere a trovare le parole giuste, ma vorrei solo ricordare tutti quelli che non ci sono più ».