Lazio, 18 punti in 12 giornate: come nel 2015/16, fu ottavo posto

Lazio, le prime della classe si allontanano, classifica deficitaria

Gli stop inattesi con Sampdoria e Udinese, le due compagini più battute da Simone Inzaghi da quando è sulla panchina biancoceleste; il ko interno col Verona, i pareggi con Juventus e Inter, quello di Benevento. Un rendimento casalingo preoccupante, il pari in Campania dopo tre vittorie lontano da Roma. La Lazio si guarda allo specchio e vede una classifica deficitaria, in una giornata di campionato che prevede anche Inter-Napoli e Juventus-Atalanta. La Lazio ha ottenuto 18 punti dopo le prime 12 gare di Serie A, mai erano stati così pochi dalla stagione 2015/2016. Furono 18 anche in quel caso, ma a fine anno fu soltanto ottavo posto in graduatoria.