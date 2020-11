Laz, Acerbi tra i migliori per pressing in Champions

Francesco Acerbi tra i migliori per azioni di pressing riusciti in Champions League

Tra Lazio e Nazionale, Francesco Acerbi sta vivendo una stagione da assoluto protagonista, senza aver mai saltato neanche un minuto. Come riporta LazioPage, il difensore biancoceleste è il secondo migliore in Champions League per percentuali di pressing riusciti: ben il 55,6% dei suoi tentativi sono andati a buon fine. Primo Milner, con il 57,9%. Il secondo giocatore proveniente dal campionato italiano in questa graduatoria è invece Lautaro Martinez, in quinta posizione con il 55,3%.