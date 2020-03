La Lazio di Inzaghi è una squadra che commette pochi falli. Solo il Napoli in Serie A ne effettua di meno

Nonostante la mole impressionante di gol segnati, la Lazio di Inzaghi non è una squadra che esaspera il pressing offensivo. Anzi, ha un indice PPDA molto alto: in pratica, consente all’avversario di effettuare tanti passaggi prima di compiere un intervento difensivo. Si tratta quindi di una squadra che si difende molto nella propria metà campo.

Forse per questo si spiega il dato sui falli: dopo il Napoli, la Lazio è la squadra che fino a qui ha effettuato meno falli, appena 312. Difendendosi tanto in posizioni arretrate, un eventuale fallo avverrebbe quindi da zone pericolose, di conseguenza i biancocelesti evitano di provocare sanzioni che rischiano di portare a pericoli. E’ ovviamente un merito tutto questo, vuol dire avere la testa per non provocare falli evitabili.