LAVAGNA TATTICA – Immobile, nessuno tira di più dentro l’area di rigore

Immobile è l’attaccante che in Serie A conclude di più dentro l’area di rigore. La Lazio lo mette nelle condizioni di rendersi pericoloso

La stagione realizzativa di Immobile con la Lazio è ai limiti dell’incredibile, con l’enorme cifra di 27 gol. In generale, è impressionante la facilità con cui l’attaccante campano arriva al tiro. I numeri parlano chiaro.

Immobile è infatti l’attaccante che tira per distacco più volte da dentro l’area di rigore. L’attaccante campano ha concluso 79 volte da dentro l’area, dato record in Serie A. Oltre ai meriti dell’ex Torino, va anche elogiata la capacità della Lazio di far concludere i propri attaccanti in situazioni pericolose, grazie a una rifinitura di grande livello.