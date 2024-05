Lautaro avvisa la Lazio: «Il nostro obiettivo per il finale di stagione è molto chiaro»

Lautaro, l’attaccante argentino in occasione di un evento legato allo scudetto rilascia queste parole sul finale di stagione dell’Inter

In occasione dell’evento legato alla vittoria dello scudetto dell’Inter, ai microfoni dei cronisti presenti Lautaro ha parlato degli obiettivi del club avvisando inconsapevolmente anche la Lazio

PAROLE – Per prima cosa voglio ringraziare il sindaco, è un onore ricevere questo premio. Ringrazio tutta la gente di Milano, i nostri tifosi e tutti coloro che lavorano con noi. Siamo molto orgogliosi di questo premio, come ha detto Marotta dobbiamo continuare su questa strada, cercando di portare l’Inter il più in alto possibile. Sono molto orgoglioso di questo premio