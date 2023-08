Latina-Lazio: ecco quanti tifosi saranno presenti al Francioni per il primo memorial dedicato a Vincendo D’Amico

Serata di grande festa questa sera allo Stadio Francioni di Latina in occasione del primo memorial Vincendo D’Amico tra Latina e Lazio.

Come riporta il Corriere dello Sport, non è stato raggiunto il tutto esaurito, ma per poco. Il dato dei tagliandi staccati, a ieri sera, è di 5.500, con larga presenza dei supporter biancocelesti.