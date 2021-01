L’ascesa di Marusic: in metà stagione doppia il minutaggio 2019/20

Adam Marusic si è preso ancora una volta la Lazio: uomo di fiducia di Inzaghi nell’anno dell’arrivo nella Capitale, la scorsa stagione ha faticato molto a trovare la giusta condizione fisica, stremato dagli infortuni. L’ex Ostenda ha lasciato il posto a Manuel Lazzari, con cui si è alternato sulla corsia destra nella prima frazione dell’ultimo campionato.

In questa stagione il montenegrino è stato spostato a sinistra a causa dell’emergenza. Per la verità attesa, con Lulic fuori causa da gennaio e Fares mai fisicamente al 100%. Adam ha disputato ormai praticamente l’intera stagione sull’altra fascia rispetto a quella di competenza, ma il dato che sorprende è che non si sia mai fermato, in controtendenza col rendimento degli ultimi anni. Senza contare i minuti di recupero, nell’annata 2019/20 non aveva superato i 940 minuti in campo con la casacca biancoceleste, mentre a metà della stagione in corso ha già superato i 1850. Marusic ha così doppiato il minutaggio dello scorso anno, dimostrando così un’inusitata affidabilità, costanza, e continuità.