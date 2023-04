L’arbitro Ghersini bocciato dal CorSport: «4.5, serie di disastri incredibili». Il direttore di gara prende una bocciatura dal noto quotidiano sportivo

Dopo la partita di ieri all’Olimpico tra Lazio e Torino finita 0-1 per i granata, arriva la pagella del Corriere dello Sport sull’arbitraggio del direttore di gara Ghersini.

PAGELLA– «Ghersini non solo non ha arginato, ma ha commesso una serie di disastri incredibili. Manca un rigore (non clamoroso ma c’è), almeno un rosso se non due. Rilevazione tecnico disciplinare inesistente. Per il resto? No rigore spalla-spalla Pedro-Ilic. Troppo poco. Per dimostrare l’esattezza di una operazione, si fa la prova del 9: allora, il VAR sarebbe mai intervenuto su Ghersini avesse assegnato il rigore per la trattenuta di Singo ai danni di Hysaj, che non ha raggiunto il pallone per una quindicina di centimetri? Assolutamente no.. »