La strana serata di Parolo: esordio Champions a quasi 36 anni

La strana serata di Marco Parolo in terra belga: il centrocampista esordisce a 36 anni, con la Lazio, in Champions League

Marco Parolo vivrà in ogni modo una serata particolare. Il centrocampista di Gallarate sta per scendere in campo a Bruges, e non sarà una sfida come le altre per l’ex Parma e Cesena. Infatti si tratterà dell’esordio assoluto in UEFA Champions League, esordio che a causa dell’emergenza avverrà dal primo minuto nella seconda gara del Gruppo F.

Quasi 36 anni (spegnerà le candeline a gennaio) sulla carta di identità, Parolo può dire di aver raggiunto un traguardo importante, seppur tardivo. La speranza del centrocampista e di tutti i tifosi della Lazio è che la partita possa essere ricordata in positivo.