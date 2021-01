La Lega Serie A con un tweet ha presentato la stracittadina di stasera tra Lazio e Roma: ecco il messaggio della Lega

Mancano poche ore al derby della Capitale tra Lazio e Roma che andrà in scena questa sera all’Olimpico alle 20:45. Un derby insolito visto che si disputerà senza il sostegno dei tifosi allo stadio ma che comunque vale tantissimo, come sempre, per le due squadre.

La Lega Serie A ha presentato la stracittadina con un tweet sul proprio account ufficiale: «Lazio contro Roma: predatori con fame da derby».