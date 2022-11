La Serie A omaggia Romero: «17 anni e 357 giorni e non sentirli» VIDEO

Anche la Serie A ha celebrato Luka Romero, dopo il pesantissimo gol che ha portato la Lazio alla vittoria: il post

Una notte magica per Luka Romero che, a pochi giorni dal suo compleanno, mette il timbro in una gara importantissima. Il ragazzo, il più giovane a segnare nel campionato italiano, ha spaccato la partita con una rete pesantissima e oggi i complimenti non possono che essere per lui.

La Serie A lo celebra così sui suoi canali social: