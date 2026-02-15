La Russa su Inter-Juventus: «L’arbitro può sbagliare, i nerazzurri hanno subito torti nella sfida con la Lazio e…»

Ignazio La Russa ha alimentato la polemica e tirato in ballo la Lazio dopo il discusso episodio della partita tra l’Inter e la Juventus: le sue parole

Il Derby d’Italia tra Inter e Juventus si è concluso con un pirotecnico 3-2 a favore dei nerazzurri, ma il risultato del campo è passato in secondo piano rispetto alle polemiche arbitrali. L’episodio che ha acceso il confronto riguarda il secondo cartellino giallo a Pierre Kalulu, difensore bianconero, espulso dopo un contatto con Alessandro Bastoni. Una decisione che, secondo l’ambiente juventino, sarebbe stata condizionata da una presunta simulazione del difensore nerazzurro.

Nel post-partita è intervenuto il dirigente bianconero Giorgio Chiellini, ex capitano della Juventus, che ha espresso forti perplessità sull’operato arbitrale.

Derby d’Italia, la ricostruzione di Chiellini dopo l’espulsione di Kalulu

Il Derby d’Italia ha vissuto il suo momento più delicato nella ripresa, quando Kalulu ha rimediato il secondo giallo lasciando la Juventus in inferiorità numerica. Secondo la dirigenza bianconera, il contatto con Bastoni sarebbe stato accentuato dal difensore interista. Le proteste si sono concentrate proprio su questo episodio, ritenuto decisivo per l’inerzia della gara.

Derby d’Italia, la replica di La Russa contro Chiellini

Il giorno successivo, il confronto si è spostato sui social e sui principali media. A intervenire è stato anche il senatore Ignazio La Russa, noto tifoso interista, che ha replicato duramente alle dichiarazioni del dirigente juventino. Le sue parole:

«Mi ha fatto davvero arrabbiare Chiellini. Come si è permesso di dire che non è più calcio? Ieri tra il primo e il secondo tempo, lui, Chiellini e Comolli hanno negato di avere avuto contatti con l’arbitro ma ci sono i filmati: hanno aggredito, insultato l’arbitro e parlano di spirito olimpico? Un arbitro può sbagliare, pensa all’Inter che anche l’anno scorso ha subito dei torti arbitrali contro Lazio e Roma.

E pensa al 2012, a Catania-Juve. Marotta stesso, allora dirigente dei bianconeri, ammise che il goal che venne annullato al Catania era regolare ma che comunque quell’episodio non è stato decisivo.Sette giocatori si avventarono sull’arbitro e lui annullò un goal regolare. Il designatore disse: “Gli arbitri possono sbagliare” e anche Marotta lo ammise. Caro Chiellini non sei la persona più indicata per dare lezioni. Siamo in credito. Avremmo vinto con 3 goal di vantaggio in 11 contro 11, perché non si sarebbero potuti chiudere in difesa, se si sentono derubati, per noi vincere in casa contro la Juve ci fa il doppio piacere».

