La Russa torna su Milan Lazio: «Povero Lotito, sempre a lui capitano. Facessero a me delle cose del genere...»

La Russa parla di Milan Lazio: «Povero Lotito, sempre a lui capitano. Facessero a me delle cose del genere…». Le parole

Al Gran Galà del Calcio, il presidente del Senato Ignazio La Russa, noto tifoso dell’Inter, ha risposto alle domande dei giornalisti tornando sul tema degli errori arbitrali. In particolare si è soffermato sul rigore revocato alla Lazio contro il Milan, per poi esprimersi anche sull’Inter.

LE DECISIONI DEGLI ARBITRI? – «A volte è rigore, a volte non è rigore… a volte è fallo di mano, a volte non è fallo di mano. Facessero a me delle cose del genere mi sarei arrabbiato tantissimo. Povero Lotito, sempre a lui capitano»

GLI ARBITRI HANNO DETTO CHE QUELLO IN MILAN LAZIO NON ERA RIGORE – «Ma Collu durante la partita aveva detto di sì, ha detto che non lo dava perché c’era un fallo. Per questo ripeto: a volte è rigore, a volte non è rigore… a volte è fallo di mano, a volte non è fallo di mano. La cosa bella è che lui ha detto che era rigore e gli arbitri hanno detto che non era rigore, che lui ha detto che c’era un fallo e gli arbitri hanno detto che non c’era fallo. Vedete voi…»

LA CLASSE ARBITRALE – «Io non posso parlarne male. Di qualche decisione sì, ma fare l’arbitro è una delle cose più difficili al mondo, perché è impossibile accontentare tutti. Da ragazzo io stesso volevo fare l’arbitro e feci il corso. Poi non ci provai nemmeno: negli anni Sessanta stare 90 minuti fermo in un posto per il capo dei ‘Giovani di destra’ non era ‘igienico’»

