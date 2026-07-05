Scatta il piano Comuzzo dopo l’addio di Gila: tutti i fattori per l’arrivo immediato

Pietro Comuzzo per la difesa della Lazio: è lui il dopo Gila, l’operazione può decollare subito. Cosa filtra

Il mercato della Lazio entra in una fase cruciale, con il Direttore sportivo Angelo Fabiani impegnato a ridisegnare la linea arretrata per consegnare a Gennaro Gattuso una squadra competitiva e adatta al suo nuovo modulo. Dopo le uscite certe di Mario Gila e di Alessio Romagnoli, la dirigenza biancoceleste è chiamata a trovare soluzioni rapide ed efficaci. Se per settimane i nomi di Sergi Dominguez della Dinamo Zagabria e di Diego Coppola del Brighton hanno dominato la scena, nelle ultime ore è emersa una candidatura che sta guadagnando posizioni: quella di Pietro Comuzzo!

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Pietro Comuzzo, l’obiettivo ideale per bilancio e tattica

Il profilo del difensore classe 2005, attualmente in forza alla Fiorentina, rappresenta una scommessa intrigante per il sodalizio laziale. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, Pietro Comuzzo è finito nel mirino della Lazio non solo per le sue indiscutibili qualità tecniche e la fisicità mostrata in viola, ma soprattutto per la sostenibilità economica dell’operazione. Essendo il giovane centrale un profilo che non andrebbe a pesare eccessivamente sul costo del lavoro allargato, la società potrebbe tentare l’affondo senza dover attendere il complesso pareggio dei conti. Un vantaggio tattico e finanziario non indifferente che spinge Angelo Fabiani a sondare seriamente la disponibilità della Fiorentina al prestito.

La strategia di Gennaro Gattuso per la retroguardia

Il nuovo tecnico, Gennaro Gattuso, sta lavorando a stretto contatto con la dirigenza per definire i contorni del progetto tecnico. Ringhio ha chiesto rinforzi che sappiano interpretare al meglio il suo calcio dinamico e aggressivo. Con la partenza di Mario Gila e il congedo di Alessio Romagnoli, la Lazio ha bisogno di freschezza. Se l’interesse per Sergi Dominguez rimane vivo, la duttilità di Pietro Comuzzo — capace di ricoprire più ruoli nel pacchetto arretrato — offre a Gattuso un’alternativa tattica di grande valore. Il summit dei prossimi giorni tra la società e gli agenti dei giocatori sarà decisivo per capire chi, tra i profili sondati, vestirà la maglia biancoceleste nella stagione 2026/27.