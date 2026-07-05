Piccoli Lazio, l’affare non tramonta: asse caldo con la Fiorentina per la formula

Piccoli Lazio, la trattativa continua: contatti con la Fiorentina per trovare l’accordo! Le ultime novità emerse

Il calciomercato della Lazio entra nel vivo e la dirigenza biancoceleste sembra intenzionata a chiudere un’operazione di spessore per rinforzare il reparto offensivo. Al centro dei desideri capitolini è finito Roberto Piccoli, attaccante di proprietà della Fiorentina reduce da una stagione complicata in maglia viola. Il classe 2001, che ha vissuto un’annata al di sotto delle aspettative, è diventato il profilo ideale per completare lo scacchiere tattico di Gennaro Gattuso, il quale stima profondamente le qualità fisiche e la capacità di lavoro del calciatore.

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La formula dell’operazione: prestito oneroso per la Lazio

Come riportato da La Nazione e dalle ultime indiscrezioni di mercato, la trattativa è in una fase di sviluppo avanzato. I due club stanno valutando la chiusura dell’affare sulla base di un prestito oneroso, una formula che permetterebbe alla Lazio di limitare l’investimento immediato in un momento in cui le casse societarie richiedono oculatezza. Per la Viola, la cessione temporanea rappresenta l’occasione perfetta per consentire al calciatore di rimettersi in gioco e valorizzare nuovamente il proprio patrimonio tecnico.

Roberto Piccoli al centro del progetto tecnico

L’aspetto decisivo che potrebbe spingere Roberto Piccoli a scegliere la capitale è la prospettiva di un ruolo da protagonista. A Firenze, l’attaccante ha sofferto la concorrenza e le difficoltà di un ambiente esigente; a Roma, invece, la stima di Gennaro Gattuso gli garantirebbe quella centralità necessaria per riscattarsi dopo l’ultima annata. L’intesa definitiva tra le parti non è ancora stata siglata, ma i contatti proseguono serrati tra le dirigenze. Il calciatore sembra pronto a dare priorità a un progetto che gli permetta di lottare per obiettivi ambiziosi, lasciandosi alle spalle un periodo di scarsa continuità realizzativa per tornare a brillare nel palcoscenico della Serie A.