Calciomercato
Pinamonti obiettivo per l’attacco! Il Sassuolo fissa il prezzo: la posizione della Lazio
La Lazio valuta un altro attaccante oltre Piccoli: Andrea Pinamonti. Il Sassuolo fissa il prezzo per il centravanti
Il calciomercato della Lazio si accende attorno al nome del nuovo centravanti. Secondo quanto svelato da Tuttomercatoweb, il club biancoceleste è tornato a bussare con insistenza alla porta del Sassuolo per Andrea Pinamonti. La valutazione del bomber classe ’99 si attesta sui 15 milioni di euro, ma il ds neroverde Palmieri potrebbe concedere uno sconto pur di non rischiare un addio a parametro zero tra un anno.
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La corsa della Lazio tra Pinamonti e Piccoli
La dirigenza capitolina sta portando avanti un vero e proprio testa a testa di mercato. Accanto alla pista emiliana resiste infatti la candidatura di Roberto Piccoli, centravanti di proprietà della Fiorentina. I due profili rappresentano le opzioni principali per completare il reparto offensivo biancoceleste, ma le caratteristiche dei giocatori tracciano identikit tecnici profondamente diversi per lo scacchiere tattico biancoceleste.
Le differenze tecniche tra Pinamonti e Piccoli
Mentre il giocatore della Fiorentina fa della pura fisicità, della protezione della palla e dei colpi di testa il suo marchio di fabbrica, il centravanti del Sassuolo garantisce una maggiore fluidità di manovra. Pinamonti abbina ai centimetri una spiccata pulizia tecnica e una propensione associativa che lo rende più incline a legare il gioco con i centrocampisti, muovendosi molto su tutto il fronte offensivo.
Cosa garantirebbe Pinamonti alla Lazio
L’innesto dell’ex Inter porterebbe nella Capitale gol associati a un’importante esperienza in Serie A. Alla Lazio, il calciatore offrirebbe una valida alternativa tattica: capace sia di agire da terminale d’area che di aprire varchi per gli inserimenti degli esterni. Il recente cambio di agente dell’attaccante suggerisce un’imminente accelerazione, con i biancocelesti pronti a sferrare l’attacco decisivo.
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