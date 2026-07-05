Mercato Lazio, è tempo di valutazioni! Sfuma la pista Lucca: cosa è emerso

Mercato Lazio, dietrofront per Lorenzo Lucca: l’affare salta, i biancocelesti cambiano obiettivo. La situazione

Il calciomercato estivo sta vivendo giornate frenetiche, caratterizzate da cambiamenti improvvisi e scenari inaspettati che costringono la dirigenza capitolina a rivedere le proprie strategie. Il raffreddamento della trattativa che avrebbe dovuto portare Lorenzo Lucca a vestire la maglia biancoceleste ha di fatto complicato i piani iniziali del club. Nonostante l’ipotesi non possa considerarsi del tutto tramontata, il Direttore sportivo Angelo Fabiani ha deciso di cautelarsi, riporta Il Messaggero, sondando immediatamente percorsi alternativi per regalare a Gennaro Gattuso il centravanti richiesto per il nuovo progetto tecnico.

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Andrea Pinamonti nel mirino dei biancocelesti

La svolta è arrivata nei giorni scorsi, in occasione di un summit di mercato avvenuto a Formello per discutere il rinnovo contrattuale di Danilo Cataldi. Durante il confronto con l’agente Riso, il Ds Angelo Fabiani ha chiesto informazioni dettagliate su Andrea Pinamonti, punta di diamante del Sassuolo. Il profilo dell’attaccante classe 1999 è balzato in cima alla lista dei desideri laziali.

Strategie di mercato e priorità della Lazio

Il nuovo corso della Lazio passa inevitabilmente attraverso un’attenta gestione delle uscite, necessaria per sbloccare l’indice di liquidità e operare in entrata. Andrea Pinamonti rappresenta oggi l’alternativa principale a Roberto Piccoli, altro profilo monitorato con attenzione dalla dirigenza. La scelta finale dipenderà dalla capacità della società di liberare spazio a bilancio e di individuare la formula più sostenibile. Con il ritiro estivo ormai alle porte, i prossimi giorni saranno decisivi per capire quale sarà il volto del nuovo attacco di Gennaro Gattuso, chiamato a costruire una squadra capace di riscattare l’annata precedente.