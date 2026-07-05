Mercato Lazio, rivoluzione tra i pali: dopo Provedel, spunta l’addio di Mandas

Mercato Lazio, non solo Provedel: anche Christos Mandas può salutare i biancocelesti in estate. Le ultime

Il calciomercato della Lazio si rivela tanto bollente quanto inaspettato in questi primi giorni di luglio. Tra le priorità della dirigenza biancoceleste c’è la definizione del pacchetto arretrato: Christos Mandas, reduce da una stagione trascorsa in prestito al Bournemouth durante la finestra invernale, resta in bilico nonostante la partenza di Ivan Provedel. Sebbene inizialmente il greco fosse indicato come il naturale sostituto per il ruolo di titolare, la situazione appare oggi tutt’altro che definita. Le numerose richieste pervenute per il portiere ellenico stanno spingendo il club a valutare seriamente una sua possibile cessione a titolo definitivo per monetizzare e finanziare nuovi innesti.

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Orlando Gill, l’alternativa mondiale per la Lazio

Nel caso in cui la separazione con Christos Mandas dovesse concretizzarsi, la Lazio ha già iniziato a sondare il terreno per un sostituto di assoluto profilo internazionale. Il nome che sta catturando l’attenzione della società capitolina è quello di Orlando Gill, estremo difensore classe 2000 di proprietà del San Lorenzo. Il portiere è balzato agli onori della cronaca per le sue prestazioni eccezionali durante i Mondiali 2026, dove ha trascinato il Paraguay agli ottavi di finale risultando decisivo, in particolare nella sfida contro la Germania dove ha neutralizzato i rigori decisivi!

La clausola di Orlando Gill e la concorrenza

Portare Orlando Gill a Roma non sarà però un’operazione semplice, dato l’interesse concreto di diverse squadre di Serie A, con il Torino che monitora la situazione con grande attenzione già da diversi giorni. Mentre il Paraguay prosegue il suo cammino nella rassegna iridata, la Lazio resta alla finestra, pronta ad affondare il colpo qualora la situazione di Christos Mandas dovesse risolversi con un addio. La strategia biancoceleste è chiara: non farsi trovare impreparati e costruire una rosa solida per la prossima stagione!