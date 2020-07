La Repubblica – Lazio, sogno Silva, in arrivo Mayoral: Kumbulla destinato all’Inter

Secondo l’edizione romana di oggi di La Repubblica, ci sarebbe dei contatti tra la Lazio e David Silva. In arrivo Mayoral, frenata per Kumbulla.

Tra la società e David Silva, svincolatosi dopo nove anni dal Manchester City, ci sarebbero dei contatti. Così si legge sul dorso romano dell’edizione odierna di La Repubblica. Per qualità ed esperienza sarebbe un colpo Champions. Su di lui ci sono anche altre squadre. L’ostacolo è l’ingaggio: oltre 8 milioni di euro a stagione. Per l’attacco è in arrivo il 23enne Borja Mayoral dal Real Madrid: frenata per Kumbulla, destinato all’Inter.