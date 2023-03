La maledizione di Sarri: 0 vittorie in panchina contro il Napoli

Score negativo quello di Maurizio Sarri, che da rivale del Napoli non è mai riuscito a battere gli azzurri

2 giorni all’attesa sfida dello stadio Maradona tra Napoli e Lazio, valevole per la 25ª giornata di Serie A. Un match atteso e sentito soprattutto da Maurizio Sarri, allenatore degli azzurri per tre stagioni consecutive.

Come ci riporta l’edizione romana del Corriere dello Sport, il tecnico toscano non ha avuto degli incroci positivi quando ha incontrato il Napoli da avversario. Se escludessimo il 4-3 inflitto dalla sua Juventus, partita dove Sarri non era presente in panchina, per l’allenatore sono arrivate solo sconfitte: esattamente 5, 2 con la Juve e 3 da quando siede sulla panchina della Lazio.