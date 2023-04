La Lazio sui social celebra le vittorie contro le big – VIDEO

Lazio, il club biancoceleste celebra sui social lo straordinario percorso netto con le big in un video per i tifosi

Per conquistare la Champions in campionato si deve passare non solo negli scontri contro le piccole ma anche contro le big, e fino a questo momento la Lazio ha fatto un percorso netto che gli ha consentito di blindare contro la Juventus il secondo posto.

Il club biancoceleste sui social celebra le vittorie contro le altre squadre con un video dove ripercorre tutte le vittorie di quest’anno