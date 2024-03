La Lazio segna pochi gol: svelato il motivo di questo dato

La Lazio in questa stagione sta segnando pochissimi gol: ecco il motivo dietro a questo dato molto allarmante

La Lazio deve ritrovare non solo i risultati, ma anche la brillantezza in fase offensiva. In questa stagione infatti, dopo 28 partite di campionato sono soltanto 33 i gol segnati dai biancocelesti.

Un dato allarmante, che ha però una spiegazione molto semplice. La Lazio segna poco perchè tira poco. Stando ai numeri è infatti la penultima squadra del campionato per conclusioni tentate, davanti soltanto alla Salernitana, ultima in classifica.