La Lazio è una macchina da gol: record di partite consecutive a segno

La Lazio è un’autentica macchina da gol: contro l’Atalanta è arrivata la sedicesima partita consecutiva a segno

La Lazio è una macchina da gol. Come riportano le statistiche di Lazio Page, i biancocelesti contro l’Atalanta sono andati a segno per la sedicesima partita consecutiva in campionato. Il miglior dato in Italia e quarto in Europa.

Inoltre, è anche l’ottava volta di fila che i biancocelesti bucano la rete avversaria fuori casa – ha fatto meglio solo il Milan in Italia – e la quinta volta consecutiva che lo fanno nel secondo tempo.