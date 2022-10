La Lazio e il mal di trasferta: il rendimento è da migliorare. I numeri

La striscia della Lazio all’Olimpico è stata praticamente perfetta: in trasferta gli uomini di Sarri chiamati a migliorare il rendimento

Quello di stasera contro la Fiorentina al Franchi sarà un banco di prova importante per la Lazio anche per cercare di invertire l’incerto rendimento lontano dall’Olimpico. Se in casa, come riferito dal Corriere dello Sport edizione romana, sono arrivate solo vittorie eccetto per la sconfitta contro il Napoli (tra l’altro immeritata), è in trasferta che i conti non tornano.

Una sola vittoria sul campo della Cremonese, la sanguinosa batosta contro il Midtjylland in Europa League e i tre pareggi contro Torino, Sampdoria e Sturm Graz. Per la Champions serve decisamente un’altra marcia.