La Fiorentina alza il muro: clean sheet negli ultimi due turni

La Fiorentina alza il muro: nelle ultime due gare i viola hanno tenuto la porta inviolata

La Fiorentina di Cesare Prandelli sembra aver registrato i meccanismi difensivi. I viola non hanno incassato gol nelle ultime due partite di campionato con Juventus e Bologna: 3 gol fatti e zero subìti dai toscani, che col nuovo tecnico hanno trovato nell’ex Spezia Igor il terzo di difesa perfetto per completare la retroguardia con i pilastri dei gigliati Milenkovic e capitan Pezzella. La difesa a tre si trasforma a cinque con Caceres e Biraghi, mentre le geometrie di Borja Valero e la quantità di Amrabat assicurano protezione alla difesa. L’osservato speciale di Simone Inzaghi però, con Ribery, sarà Gaetano Castrovilli. Con 4 gol e un assist l’ex Cremonese sta confermando il contributo sotto porta della scorsa annata; da diffidato ha rischiato il giallo nella sfida del weekend ma all’Olimpico ci sarà e cercherà di trascinare la Viola.