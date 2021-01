La difesa della Lazio fa acqua: Musacchio titolare già domenica?

La Lazio di Simone Inzaghi ha un problema in difesa e per questo già domenica Musacchio potrebbe partire titolare

Aggrappati a Mateo Musacchio. La difesa della Lazio fa acqua da tutte le parti e, contro l’Atalanta in Coppa Italia, l’intero reparto arretrato è andato in evidente difficoltà. Tolto Acerbi (unico a salvarsi) ha deluso Patric, ha faticato ad adattarsi al ruolo Parolo (che già fa anche troppo dando la propria disponibilità a confrontarsi con qualsiasi compito), è stato addirittura disastroso Hoedt, il vero protagonista negativo. Se l’infortunio di Luiz Felipe – operato alla caviglia la scorsa settimana a Monaco di Baviera – era apparso subito grave per l’equilibrio della squadra, la gara di Bergamo ha trasformato la sensazione in convinzione. Da qui l’idea che l’inserimento rapido di Musacchio non sia un’opzione, ma una necessità.

Come riporta Il Corriere della Sera, l’argentino ieri ha sostenuto il primo allenamento con i nuovi compagni e l’allenatore gli ha già cominciato a spiegare cosa si attende da lui. Non c’è tempo da perdere, è necessario che assimili in fretta le indicazioni, benché non sia abituato a far parte di una difesa a tre. Inzaghi oggi deciderà se convocare Musacchio per la seconda trasferta a Bergamo in quattro giorni, tutto dipenderà dall’allenamento che sosterrà. Il paradosso è che potrebbe addirittura essere schierato titolare. Inzaghi è sempre cauto quando si tratta di inserire un nuovo calciatore, vuole che si cali nella realtà tattica della Lazio, che prenda le distanze, che impari a rapportarsi con i compagni in campo.