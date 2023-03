Kyriakopoulos a DAZN: «Il Bologna crede all’Europa. Lotteremo». Le parole dell’esterno di Thiago Motta

Georgios Kyriakopoulos, esterno del Bologna, ha parlato a DAZN prima del match con la Lazio.

Le sue parole: Crediamo all’Europa, vediamo di partita in partita. Non pensiamo sempre alla classifica. Lottiamo per quel posto ma vediamo di partita in partita.