Kutuzov: «In Champions oltre all’Inter ci andranno Napoli, Juventus e Roma. Sullo scudetto…»

Vitalij Kutuzov, ex giocatore di Milan e Sampdoria, ha rilasciato delle dichiarazioni sul campionato di Serie A tra lotta scudetto e coppe europee

Vitalij Kutuzov ha concesso una lunga intervista ai colleghi di SampNews24 nel corso della quale ha fatto il punto sul nostro campionato. L’ex attaccante di Avellino, Milan e Sampdoria ha parlato della lotta per lo scudetto e le coppe europee. Le sue parole:

Pensa che l’Inter sia già troppo lontano o che le inseguitrici, come il Napoli del suo ex alleatore Conte, possa ancora puntare allo scudetto?

«Vedo che Conte sta facendo esprimere bene il Napoli, però gli stanno mancando i giocatori. L’anno scorso ha fatto un miracolo, gli hanno venduto i giocatori migliori, ma è riescito a vincere lo scudetto, è statp un miracolo. Questo’anno ha affrontato delle difficoltà, ha avuto diversi infortuni, poi è stato fatto qualche errore anche nel mercato. Parlo magari De Bruyne, se ha avuto questo infortunio può darsi che abbia avuto prima qualcosa di arrivare. Nonostante le difficoltà cerca di combattere. Credo che quest’anno possa non vincere lo scudetto e puntare a qualificarsi in Champions».

Come vede la lotta per un posto in Champions League? «L’Atalanta sta cercando di risalire in qualche maniera, ma non so se ce la farà perché quelle sopra sono favotite, penso a Juventus e Roma. La Juve vedo che con Spalletti è un po’ più stabile,ha ritrovato stabilità, era tutto ciò che le serviva. Sono stati troppo discontinui a livello di risultati. Vedo una Juventus diversa, una squadra più pragmatica che si prende i punti che deve. Quindi al momento per la qualificazione in Champions League, sotto l’Inter, vedo favorite Juventus, Napoli e Roma».

