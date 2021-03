Kumbulla, parole al miele per Reja. E con Strakosha…

Nel corso di un’intervista per Sportweek, Marash Kumbulla ha parlato del suo rapporto con Strakosha e con Edy Reja, attuale ct dell’Albania

Dopo l’esperienza all’Hellas Verona, Marash Kumbulla ha scelto di fare il grande salto nella Capitale, sponda Roma. Il difensore albanese è stato cercato anche dalla Lazio, ma ha preferito sposare i colori giallorossi. In un’intervista a Sportweek ha parlato del campionato di Serie A e del rapporto con gli albanesi che militano nel nostro campionato.

Da Hisaj a Djimsiti, passando per il portiere della Lazio Strakosha, il rapporto è buono. I migliori elogi però sono per un ex conoscenza biancoceleste, Edy Reja, attuale ct della nazionale albanese. Kumbulla lo definisce «simpatico, energico, con grande forza. Sa anche scherzare coi giocatori quando fanno dei video. Per lui parla il suo passato, ha allenato le migliori squadre italiane».