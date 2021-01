Marash Kumbulla ha pubblicato un post su Instagram alla vigilia del derby della Capitale: ecco cosa ha scritto

«Primo derby con la maglia giallorossa. Senza il calore del pubblico non sarà come lo avevo immaginato, ma so che troverete comunque il modo di farci sentire il vostro supporto! Siamo pronti!»