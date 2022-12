Koulibaly: «Ho scelto di giocare con il Senegal per i miei genitori»

Koulibaly racconta la sua scelta di giocare con la maglia della sua nazione nativa ovvero il Senegal rispetto alla Francia

Ai microfoni de L’Equipe ha parlato Koulibaly, il quale ha raccontato la sua scelta di giocare con il Senegal, anziché con la Francia.

SENEGAL – «La Francia era la prima scelta, ma il Senegal ha fatto di tutto per avermi. E non ho rimpianti. È grazie ai miei genitori se ho scelto il Senegal, la squadra africana mi ha aperto le porte, mi ha dato fiducia e ha aumentato la fiducia in me stesso»