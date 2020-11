Kosovo, Muriqi non brilla nella vittoria sulla Moldavia

90′ di sacrificio per Vedat Muriqi col suo Kosovo

L’attaccante della Lazio Vedat Muriqi, in attesa di tornare nella Capitale per mettersi a disposizione di Simone Inzaghi, ha giocato con la maglia del Kosovo contro la Moldavia. La selezione ha vinto 1-0 contro la Moldova. Il numero 18 ha disputato una gara ordinaria fatta di sacrificio e abnegazione, facendo a sportellate con i centrali avversari, ma senza avere chiarissime chance nitide da rete. Decisivo il gol di Kastrati nel primo tempo per i padroni di casa, il centravanti è stato ammonito al minuto 76′.