Kosovo Grecia, Muriqi ancora in gol con la sua Nazionale

Vedat Muriqi ancora una volta grande protagonista con la maglia della sua Nazionale; gol per lui in Kosovo Grecia

Ancora Vedat Muriqi. Nella sfida di questa sera tra Kosovo e Grecia, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar, l’attaccante è andato di nuovo in gol con la sua Nazionale.

Dopo la rete che ha regalato la vittoria nella scorsa sfida contro la Georgia, anche oggi il centravanti ha gonfiato la rete, risultando decisivo. Il suo gol è infatti arrivato al 92esimo e ha permesso ai suoi di acciuffare il pari.