Koopmeiners obiettivo Juve Lazio: le ultime sulle condizioni

Koopmeiners sperava di tornare a disposizione per Juventus Lazio, le ultime sulle condizioni del centrocampista

Per Teun Koopmeiners si era ipotizzata la possibilità di un rientro tra i convocati per la gara in programma all’Allianz Stadium, con conseguente presenza in panchina, tramite l’utilizzo di una particolare copertura.

Secondo La Gazzetta dello Sport, le chance di vederlo effettivamente a disposizione per Juventus e Lazio, sarebbero praticamente ridotte allo zero. Thiago Motta, salvo cambiamenti dell’ultima ora, dovrà fare a meno del centrocampista.