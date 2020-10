Koller: «Borussia D. e Lazio le favorite del girone. Immobile? Ideale per la Serie A»

La Lazio sfida il Borussia Dortmund nel suo ritorno in Champions League. Jan Koller, ambasciatore del club tedesco, ha commentato la gara

Jan Koller, ambasciatore del Borussia Dortmund ed ex giocatore giocatore, ha parlato ai microfoni di S.S.Lazio Agenzia Ufficiale in vista della gara di domani, allo Stadio Olimpico.

LAZIO DORTMUND – «Si affronteranno le due favorite del girone, per questo sarà sicuramente una partita molto equilibrata. Zenit e Club Brugge non vanno sottovalutate, ma mi aspetto il passaggio del turno da parte delle squadre di Inzaghi e Favre».

IMMOBILE – «Ciro è un giocatore con grandi qualità, ha il gol nel sangue, come sta dimostrando dal suo arrivo alla Lazio e non solo. Il suo stile di gioco è ideale per la Serie A, forse meno però per la Bundesliga».

HAALAND – «Parliamo di uno dei più grandi attaccanti al mondo, con ampi margini di miglioramento. In lui rivedo la mia stessa forza nei duelli individuali con i difensori di turno».

PASSATO – «Ricordo bene e con grande piacere la nostra vittoria (con l’Anderlecht, ndr) a Bruxelles per 1-0, fu molto importante perché riuscimmo a battere una grande squadra composta da giocatori fantastici come Nesta, Mihajlovic, Veron e Nedved».