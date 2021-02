Miroslav Klose manda un messaggio ai tifosi della Lazio in vista del match di Champions col suo Bayern Monaco

Un messaggio speciale di Klose ai tifosi della Lazio, che tanto lo hanno amato nella sua esperienza in biancoceleste. Questa sera il Bayern Monaco dell’ex bomber sfiderà i bianoccelesti:

«Buongiorno, sono Klose. Non vedo l’ora di tornare in questa città e giocare questa partita contro la Lazio. Purtroppo non potete essere con noi allo stadio, mi dispiace tantissimo. Un abbraccio a tutti».