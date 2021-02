Klose: «Lazio in Champions? Contento per i tifosi. Su Inzaghi…»

Le parole del vice allenatore del Bayern Monaco Miroslav Klose, ex attaccante della Lazio, in vista del match contro i biancocelesti

Lazio-Bayern Monaco sarà una sfida tra grandi attaccanti. E a proposito di grandi attaccanti, questa è la partita di Miroslav Klose, doppio ex e attuale vice allenatore dei bavaresi. Queste le sue parole a Radiosei: «Senza pubblico c’è meno pressione. Non ci sono fischi e giochi con la mente più libera. Per esempio noi del Bayern quando giochiamo in trasferta abbiamo tutti contro, e gli stadi sono pieni. In quel caso serve un atteggiamento diverso, più concentrato».

TIFOSI LAZIO – «Sono molto contento che i tifosi possano assistere a match come questi. Peccato non poter riempire lo stadio, sarebbe stato il massimo. In ogni caso sono felice che la Lazio sia tornata in Champions. Ho guardato le partite del girone, hanno battuto il Dortmund e non è mai facile. La Lazio ha qualità e gioca molto bene».

LULIC – «Spero che Inzaghi gli dia la possibilità di giocare contro di noi, e se un po’ lo conosco credo che lo farà. Per Lulic questa partita è la luce in fondo al tunnel».

INZAGHI – «Sta facendo un grande lavoro. Sento spesso Lulic e mi ha confermato quello che avevo intravisto nella mia ultima stagione alla Lazio. Eppure Inzaghi in quelle 7 partite finali della stagione 15-16 era inesperto. Non sapeva che modulo utilizzare ed era timido nel rapportarsi coi giocatori. Ora è molto sicuro di sè, sono contento per lui e la Lazio».