Klopp esalta Klose: «Dal primo giorno che lo vidi capii che sarebbe diventato qualcuno»

Klopp, l’allenatore del Liverpool ha parlato di Miro Klose, oggi vice allenatore del Bayern Monaco. Ecco le sue parole

Che Miroslav Klose sia un campione non è certo una novità. Ma c’è chi anche in tempi non sospetti aveva già intuito il potenziale del tedesco. A confessarlo è l’allenatore del Liverpool Klopp al canale “freekickerz”.

«Era una partita di allenamento contro la seconda squadra del Kaiserslautern, qui giocava un giovanissimo Klose. Già quel giorno avevo capito di essere di fronte a qualcosa di veramente speciale. ‘Quel ragazzo diventerà qualcuno’, pensai. Come poi ovviamente è accaduto».