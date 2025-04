Kings League, conferenza stampa di presentazione della finale a Torino: ecco chi ha parlato

Kings League, conferenza stampa di presentazione della finale a Torino: di seguito le parole di Marchisio, Cirio, Lo Russo e Morelli

Grande successo per la Kings League Lottomatica Sport Italy, che sta raccogliendo numeri importantissimi nel corso di questo primo split. Al Museo Egizio di Torino va in scena una conferenza stampa, indetta dagli organizzatori della competizione di calcio a 7 ideata da Piqué, per presentare la finale di questo primo split che andrà in scena giovedì 22 maggio all’Inalpi Arena di Torino.

LE PAROLE DI ALBERTO CIRIO, PRESIDENTE REGIONE PIEMONTE (ASSENTE, MA PRESENTE UN RAPPRESENTANTE DELLA REGIONE PIEMONTE)

«Abbiamo voluto sostenere questo evento molto importante che rende importante Torino. Sarà un evento ancora migliore rispetto all’edizione della volta scorsa. Grazie alla Kings League e a tutti i calciatori che consentono di mettere quell’esperienza in più»

