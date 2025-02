Keita: «Il Monza per me è una grande opportunità. Ecco cosa mi ha chiesto Nesta»

Keita, attaccante del Monza, ha parlato così in conferenza stampa al termine del match contro il Lecce. Le sue parole

Intervenuto in conferenza stampa al termine del match contro il Lecce, l’ex attaccante della Lazio, ora al Monza, Keita Balde Diao ha parlato così:

PAROLE – «Sono stati giorni intensi, è successo tutto in maniera così veloce. Sono molto felice di essere tornato a giocare in Serie A e di essere arrivato in un bel club come il Monza. Mi auguro di poter dare un contributo alla squadra per uscire da questa situazione, perchè la società, i tifosi e i compagni non lo meritano. A livello di motivazioni e di carica noi dobbiamo fare tanto per centrare l’obiettivo. Nesta mi ha chiesto di fare il mio, di spingere sempre in avanti. Sa cosa posso dare al Monza. Dobbiamo toglierci subito di dosso tutte le paure e le ansia che ci sono adesso.

Le partite per poterle vincere serve anche coraggio e la voglia proprio di vincerle senza paura. Io personalmente la classifico non la guardo mai. Ragiono sfida dopo sfida, ora per esempio c’è quella con la Roma. Ogni singolo allenamento serve per preparare la prossima sfida come una finale. Io non penso che i miei compagni siano condizionati mentalmente dall’ultimo posto, ma ritengo che sia utile fare un reset e ripartire. Mentalmente sono carico, per me è una grande opportunità giocare nuovamente in Italia con il Monza».