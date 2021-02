Keita: «Tornare qui è speciale, è casa mia. Rispetto società e tifosi»

Mancano pochi minuti al calcio di inizio tra Lazio e Sampdoria. A Sky Sport, ecco le parole di Keita

Nel pre partita di Lazio-Sampdoria, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Keita. Ecco le sue parole:

«È sempre speciale tornare qui, è casa mia. Rispetto club e tifosi, speriamo però di fare una bella partita e di portare a casa i tre punti. In Serie A tutte le partite sono importanti, la parola leggerezza non è bella. Ora siamo comodi, ma puntiamo in alto e vogliamo fare sempre di più. Io do sempre il massimo e cerco di raccogliere i frutti».