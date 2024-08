Keita: «Lazio? In biancoceleste la mia miglior stagione. Sui tifosi vi dico QUESTO». Le parole dell’attaccante

Intervenuto ai microfoni ufficiali della Lazio, Keita Baldé Diao ha ricordato i suoi anni in biancoceleste. Di seguito le sue dichiarazioni:

Nel giorno di Lazio-Venezia, il tuo gol contro il Bayer Leverkusen compie 9 anni. Era il 18 agosto 2015..

«Quel gol, nove anni dopo, mi emoziona ancora. Fu una serata bellissima, peccato che non servii a conquistare la qualificazione nella gara di ritorno. Vincere in caso fu comunque molto importante per me e per la squadra. Ricordo che entrai al posto di Klose, infortunato, con la voglia di dare tutto».

Con la Lazio tanti anni bellissimi, quanto è complicato scegliere il momento più bello vissuto a Roma?

«Difficile perché di partite belle ce ne sono state vera, lente tante. Se però dovessi sceglierne una, direi la doppietta contro la Roma per quello che rappresenta il derby in città. Da calendario giocavamo in trasferta, vincemmo 1-3 e regalammo una gioia bellissima a tutti i nostri tifosi».

In biancoceleste hai giocato con tanti campioni, qual è quello che porti più di tutti nel cuore?

«Ho avuto la fortuna di giocare con tanti campioni, ne porto molti nel cuore. Non solo grandi calciatori ma anche persone incredibili. Soprattutto Klose, uno dei primi a starmi vicino insieme a Hernanes, Cana e Ciani. Mi aiutarono a crescere e a stare bene in prima squadra».

È stato quello della stagione 2016/2017 il Keita migliore di sempre?

«Sì, senza dubbio. lo e Immobile ci capivamo benissimo in campo e il resto dei compagni ci supportava con un calcio offensivo. Fu un’annata indimenticabile. Posso dire di aver fatto la storia nella Lazio, salendo dalla Primavera e giocando stabilmente in prima squadra».

Quanti margini di crescita poteva ancora avere la coppia Keita-Immobile? 39 gol in due e tante magie…

«Ne aveva tanti, Ciro era già un grande attaccante. La carriera poi mi ha portato a vivere altre esperienze, non so come sarebbero andate le cose se fossi rimasto in biancoceleste ma sicuramente quella coppia avrebbe potuto crescere ancora»

Che Lazio sta nascendo con Baroni in panchina?

«La Lazio è sempre una squadra con qualità e difficile da battere, a prescindere dall’allenatore. Sono stati fatti degli ottimi acquisti, c’è un bel gruppo con il giusto mix di giovani ed esperti».



Qual è il calciatore della rosa attuale che segui con maggiore curiosità?

«Sono convinto che Tchaouna farà una grande stagione. Seguo Loum da tempo, ho fiducia nelle sue qualità. E forte palla al piede, dribbla e ha un bel sinistro. Regalerà molte soddisfazioni ai tifosi».



Cosa vorresti dire ai tifosi della Lazio?

«l tifosi della Lazio sono i migliori che abbia mai trovato in carriera, hanno una passione pazzesca nei confronti della squadra. Ancora oggi percepisco il loro affetto. Ho vissuto anni indimenticabili a Roma, amerò per sempre la Lazio e i suoi tifosi».